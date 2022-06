«Gordo mari….»: Salen a la luz más audios de María Fernanda Cabal arremetiendo contra Iván Duque

in

Nuevamente, la senadora María Fernanda Cabal es centro de polémica, luego de que salieran a la luz más audios, en los que ella se refiere con palabras subidas de tono al actual presidente y compañero de su bancada, el Centro Democrático, Iván Duque.

Y es que la primera vez que salieron a la luz dichos audios, revelados por la revista Cambio, fue el pasado mes de febrero, cuando se dio a conocer una conversación entre Cabal y un militar retirado, la cuál habría tenido lugar en el mes de noviembre del año pasado.

En esa primera oportunidad, María Fernanda Cabal calificaba al presidente Duque de «güev… que le cargaba la maleta a Uribe», por lo que recibió su apoyo para ser el presidente de Colombia.

Ahora, más apartes de la conversación salieron a la luz, en los que la senadora Cabal se refiere al desempeño del comandante del Ejército, el General Enrique Zapateiro, y luego de nuevo se refiere en términos despectivos al presidente Duque.

“Zapateiro es un desastre, todo el mundo lo sabe menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene ad portas de una catástrofe, con ese gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva, todo vuelto mier…”, expresa María Fernanda Cabal.

Pero no solo Duque y Zapateiro son mencionados en la conversación, la senadora incluso se refirió a sus compañeros de bancada del Centro Democrático. “La cantidad de peleas que me doy, la cantidad de hijuep… que hay, además en este partido de hijuep… (sic), todos millonarios por cuenta de este gobierno igualitos a Santos (…) no solo ineptos, sino ladrones”

Cabe relatar que cuando se reveló la primera parte de la conversación, María Fernanda Cabal aseguró que no se arrepentía de sus declaraciones, pero manifestó que tal vez el lenguaje que utilizó no fue el adecuado. Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre los audios más recientes.

