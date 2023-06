Video. María Fernanda Cabal arremetió contra la comunidad LGBTIQ+

María Fernanda Cabal fue nuevamente criticada por arremeter contra la comunidad de LGBTIQ+.

La senadora retwitteó el 11 de junio, un video en su cuenta personal de Twitter de un veterano del Ejército de los Estados Unidos en donde habla sobre la comunidad como una ‘pandemia’.

“Está bien. Yo solo quiero decir un par de cosas acerca de esta abominación que ha sido puesta a la par de las estrellas y las líneas de la bandera de los Estados Unidos”, dice el veterano acerca de la bandera de arcoíris.

It’s a cult, and I AM SICK OF IT!!! pic.twitter.com/51PRaoUNPG — Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 11, 2023

«Esta bandera es un culto, una religión que se está tomando nuestro país como una pandemia», señaló el veterano estadounidense.

El video del veterano tiene dividido a los internautas en quienes lo apoyan mientras que otros lo critican por este hecho.

Por su parte, el solo retwitteó de la senadora generó disgustó por parte de la comunidad. Y es que no es la primera vez que Cabal se opone a esta población.

En agosto de 2022, la senadora mostró su disgustó con respecto a los nombramientos del presidente Gustavo Petro: “Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace, esto no genera confianza, ese cuentico ‘progre’ de la inclusión no te está determinando si la persona es inteligente o competente, sino que es el color de piel, el género y esas loqueras, busquen las mejores personas, no porque es arahuaco o porque es negro (…) si no es indígena, no es gay o no tiene el color negro, entonces no compite”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

Más noticias de Colombia