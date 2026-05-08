¡Búsqueda Urgente! Familiares buscan desesperadamente al niño Emanuel Betancur Vidales en Medellín

Resumen: Invitamos a toda la ciudadanía a compartir la información en sus redes sociales y estados de WhatsApp. Entre más personas vean esta información, más rápido Emanuel podrá regresar a casa con su familia.

Minuto30.com .- A través de este servicio social, hacemos un llamado a la solidaridad ciudadana para ayudar a una familia antioqueña que vive horas de angustia. Se trata de la desaparición del niño Emanuel Betancur Vidales, de quien no se tiene ninguna noticia desde finales del mes pasado.

Sus familiares se encuentran profundamente preocupados por su integridad y solicitan el apoyo de toda la comunidad para dar con su paradero lo más pronto posible.

Datos clave de la desaparición3>

Para facilitar la búsqueda y ayudar a que los ciudadanos puedan identificarlo, la familia ha compartido los detalles de cuándo y dónde fue visto por última vez:

Fecha de desaparición: Jueves 30 de abril.

Último lugar donde fue visto: Sector de Prado Centro (Comuna 10 – La Candelaria), en el centro de Medellín.

¿Cómo puede ayudar? Línea de contacto

Si usted reside o transita frecuentemente por la Comuna 10, o si tiene algún dato sobre los lugares que frecuentaba el menor, su ayuda es vital.

Si ha visto a Emanuel o tiene cualquier información, por mínima que parezca, que permita establecer su ubicación, por favor comuníquese de manera urgente a la siguiente línea:

WhatsApp / Celular: 305 404 5379

Un minuto de su tiempo puede hacer la diferencia: Invitamos a toda la ciudadanía a compartir la información en sus redes sociales y estados de WhatsApp. Entre más personas vean esta información, más rápido Emanuel podrá regresar a casa con su familia.