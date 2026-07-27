Resumen: Si usted no tiene información sobre Kratos, el simple acto de compartir esta noticia en sus redes sociales o grupos de vecinos puede ser el puente para que este perrito regrese hoy

Búsqueda urgente en Robledo Aures: Kratos está perdido y su familia suplica ayuda para que regrese a casa

Minuto30.com .- La angustia invade a una familia en el noroccidente de Medellín tras la desaparición de Kratos, un hermoso perrito de ojos claros. Sus dueños apelan a la solidaridad de los ciudadanos para encontrarlo y hacen un conmovedor llamado al respeto frente a su dolor.

El rastro de este querido miembro de la familia se habría perdido desde la mañana del pasado viernes 24 de julio. De acuerdo con el reporte de búsqueda difundido en redes sociales, Kratos fue visto por última vez alrededor de las 9:00 a.m. en Robledo Aures.

Al verse lejos de la seguridad de su hogar y desorientado en la calle, el animalito podría estar atravesando por momentos de mucho estrés, por lo que su familia pide a la comunidad de la comuna 7 (Robledo) y zonas aledañas estar muy atenta para ayudar a ponerlo a salvo.

Características clave para identificar a Kratos

Para facilitar su pronta ubicación, los dueños han compartido los detalles físicos y de comportamiento que lo hacen fácilmente reconocible:

Rasgos físicos: Es un perro de tamaño mediano con un hermoso pelaje color café claro. Su rasgo más distintivo son sus llamativos ojos azules.

Accesorios: Al momento de extraviarse, portaba un collar de color gris con una hebilla negra.

Comportamiento: Es un animal de carácter muy dócil y amigable; sin embargo, debido a que se encuentra perdido, podría mostrarse asustado o nervioso. Se recomienda acercarse a él con calma y tono de voz suave.

Línea de contacto

Si usted ha visto a Kratos, lo ha acogido en su hogar de paso o tiene información veraz sobre su paradero, por favor escribir de inmediato al WhatsApp 302 247 9891, solo mensajes escritos.

Ante la ola de estafas que suelen presentarse en estos casos, sus dueños enviaron un mensaje directo a la conciencia de las personas, pidiendo abstenerse de hacer bromas crueles o intentar extorsionarlos aprovechándose de su desesperación: «Es un ser sintiente al que buscamos y una familia está preocupada».

El tiempo es vital. Si usted no tiene información sobre Kratos, el simple acto de compartir esta noticia en sus redes sociales o grupos de vecinos puede ser el puente para que este perrito regrese hoy mismo al lado de quienes lo aman.