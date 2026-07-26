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    Búsqueda urgente en Altavista: Lizeth Zapata desapareció en medio de una crisis emocional y su familia pide ayuda

    Lizeth al parecer se encontraba atravesando por un fuerte shock emocional, motivo por el cual podría estar desorientada

    Publicado por: SoloDuque

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    Búsqueda urgente en Altavista: Lizeth Zapata desapareció en medio de una crisis emocional y su familia pide ayuda

    Resumen: Lizeth al parecer se encontraba atravesando por un fuerte shock emocional, motivo por el cual podría estar desorientada

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    Minuto30.com .- La angustia embarga a una familia en el suroccidente de Medellín tras la repentina desaparición de Lizeth Zapata Hidalgo. La joven fue vista por última vez la noche del viernes 24 de julio y, debido a un aparente estado de vulnerabilidad, sus seres queridos ruegan por apoyo ciudadano para encontrarla sana y salva.

    El sentido de solidaridad de los habitantes del Valle de Aburrá vuelve a ser convocado, esta vez para dar con el paradero de Lizeth Zapata. De acuerdo con el reporte de búsqueda difundido en las últimas horas, el rastro de la joven se habría perdido en el corregimiento de Altavista aproximadamente a las 10:00 p.m.

    El factor que más eleva el nivel de alerta en este caso es el estado de salud mental de la joven al momento de extraviarse. Según informaron sus allegados, Lizeth al parecer se encontraba atravesando por un fuerte shock emocional, motivo por el cual podría estar desorientada, nerviosa o alterada transitando por las calles de la ciudad.

    Datos clave para identificarla y brindar ayuda

    Para facilitar su pronta ubicación, la familia ha compartido las características exactas de la vestimenta que llevaba la noche de su desaparición. Si usted transita por el sector de Altavista, Belén o comunas aledañas, preste atención a estos detalles:

    Prendas de vestir: Al momento de desaparecer, Lizeth vestía un buzo a cuadros de color beige con líneas negras, acompañado de una sudadera negra.

    Condición de vulnerabilidad: Debido a su posible alteración emocional, se recomienda a la ciudadanía abordarla de manera tranquila y empática si logran reconocerla, mientras se contacta a las autoridades.

    Líneas de contacto urgente: Si usted la ha visto, sabe de su paradero o tiene información que permita ubicarla, comuníquese de inmediato a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional o al número de celular/WhatsApp 305 404 5379.

    El tiempo es un factor crucial en este tipo de desapariciones. Compartir esta información en redes sociales, grupos barriales y plataformas digitales puede ser la pieza clave para que Lizeth regrese pronto al lado de su familia.

    lizeth zapata volante

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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