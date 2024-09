Buscando rating «entran parejas» a la Casa de los Famosos en un reto de estatuas y no moverse para escuchar los descargos.

La noche del martes 5 de marzo, movió el rating de la Casa de los Famosos, cuando «el Jefe», originó que debían quedarse como estatuas ante un reto. La entrada de Koral Costa «La Diva«, quien había dado pistas en sus redes, reafirmó el vaticinio que el pasado 29 de febrero, Carlos Ochoa, el periodista de las novelas compartieran que le iban a meter show y sensacionalismo. Claramente en busca de mover audiencia ante lo que ha pasado con Alejandro «El Cachón» Estrada y Nataly Umaña.

Como el juego infantil a darles la orden de quedarse como «estatuas o congelados» y maniquies, Koral ingresó y se topó con su esposo Omar Murillo «Bola 8«. Quien había peleado con «Culotauro» en la cocina y que la novela era que ella como esposa, estaba triste por la falsedad de los que hablan a espaldas de su esposo.

Al dirigirse al maniquí de Omar, apuntó a decirle. «Buenas noches, amor. Amor mío, eres el hombre más hermoso que tengo en mi vida, eres mi vida completa (…) Gracias por estos 15 años que me has regalado, gracias por ser el hombre que eres, gracias por darme siempre tu amor, gracias por enseñarme que el amor prevalece ante todo. Tú me has enseñado a ser sabia, mi carácter es más difícil que el tuyo. Quiero que hagas silencio, demuestra el hombre que eres. Te amo demasiado» dijo Koral Costa, quien no se quedó con nada dándoles pistas de lo que se ve y dice afuera de la Casa de los Famosos.

La Casa busca rating

El mensaje cifrado de Koral

«Los amo a todos, gracias por todo el cariño que le brindan a mi esposo algunos, otros no. A mi esposo le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo: vivo con un esposo maravilloso, con un esposo que me ama, que me respeta, que me valora, que la única manera en la que me trata duro es en la cama, porque ahí es donde me gusta que me trate duro: en la cama (…) es como un colegio donde con algunos se lleva bien; con otros, quizás no, pero cuando salgan de aquí pueden ser amigos porque este es un juego, así que juegue con sus mejores cartas» expreso la Diva esposa de Omar Murillo, ayudando al rating del programa que CNC dice que Rigo y la Casa se disputan el 1 y 2 de preferencias en Colombia. Mientras en IBOPE subió a 7.28.

Carlos Ochoa vaticinó la entrada de parejas



Todo parece indicar, que Alejandro Estrada sería el siguiente y una jugosa cifra podría ser decisiva. Ante lo que su esposa ha hado pistas de que «esta novela de 12 años, terminaría, al reencontrarse con la Nataly Umaña que disfruta reírse y le faltaba un poquito de nuevas emociones».

