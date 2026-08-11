Resumen: Si conoce a sus cuidadores y sabe que lo están buscando, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea celular

Se busca a la familia de este hermoso gatito encontrado deambulando en La América

Minuto30.com .- Queremos hacer un llamado a la solidaridad de toda la comunidad de la comuna 12 – La América y sus barrios aledaños. Un hermoso gatito fue rescatado de las calles recientemente, y quienes lo resguardaron están buscando desesperadamente a su familia, pues todo indica que se escapó de su hogar por accidente.

¿Dónde fue encontrado?

De acuerdo con el reporte ciudadano que llegó a las líneas de Minuto30, el felino fue visto deambulando completamente solo y desorientado en las inmediaciones del supermercado La Vaquita de la calle 88, un sector bastante concurrido en La América.

Quienes lo encontraron no dudaron en resguardarlo para evitar que fuera atropellado por los vehículos o que sufriera algún daño en la vía pública.

Características del felino

Para que su familia pueda reconocerlo rápidamente, estas son las características principales del animalito:

Pelaje: Es un gato de color blanco predominante, con pintas grises distintivas.

Estado de salud: Se presume fuertemente que tiene una familia amorosa, ya que se encuentra en muy buen estado de salud. Está gordito, con el pelaje limpio y se nota que es un animal bien cuidado y acostumbrado a vivir en interiores.

Línea de contacto para el reencuentro

Sabemos la angustia que siente una familia cuando su animal de compañía no regresa a casa. Si usted es el dueño de este hermoso gatito, o si conoce a sus cuidadores y sabe que lo están buscando, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea celular:

📞 Contacto directo: 321 603 2160

Un simple «Compartir» puede hacer la diferencia para que este peludito duerma hoy en su propia cama. ¡Ayudémoslo a volver a casa!