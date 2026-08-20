Resumen: De acuerdo con el reporte oficial, la mujer había sido vista por última vez la noche del martes 18 de agosto, cuando salió de su residencia habitual en la vereda Palenque de San Cristóba

Atroz feminicidio en San Cristóbal: Buscan a exconvicto por el asesinato de su expareja con arma blanca

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín se encuentran en la búsqueda activa de un hombre señalado como el presunto responsable del brutal feminicidio de su pareja sentimental. El macabro hallazgo se registró a las 11:57 p. m. del miércoles 19 de agosto, al interior de una vivienda ubicada en la vereda Travesías, jurisdicción del corregimiento de San Cristóbal.

La víctima, una mujer de 52 años oriunda del municipio de Marinilla, se desempeñaba como ama de casa y era madre de tres hijos.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer había sido vista por última vez la noche del martes 18 de agosto, cuando salió de su residencia habitual en la vereda Palenque de San Cristóbal, en compañía del hoy sospechoso. Ante su prolongada ausencia, una de sus hijas decidió ir a buscarla, topándose con la trágica escena.

La escena del crimen y el hallazgo

El cuerpo sin vida fue encontrado boca arriba sobre un gran charco de sangre y con múltiples heridas con arma blanca. La inspección técnica del cadáver reveló la sevicia del ataque: la víctima presentaba heridas en el costado derecho del rostro, una profunda lesión horizontal de gran dimensión en el cuello y otra herida en el abdomen.

En el lugar fueron encontradas tres hojas metálicas correspondientes a armas cortopunzantes, una de ellas con empuñadura de madera.

Un exconvicto obsesionado: el principal sospechoso

La investigación apunta directamente a su expareja sentimental, con quien sostuvo una relación de aproximadamente 20 años. Los antecedentes del sujeto han encendido las alarmas de las autoridades: el individuo estuvo recluido en prisión durante 15 años por el delito de homicidio, y apenas hace dos años había recuperado su libertad.

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Al parecer habría un ciclo de violencia y acoso. Según las primeras indagaciones, la pareja se encontraba en proceso de separación. De hecho, la víctima era propietaria del lote en la vereda Travesías donde ocurrió el crimen, y ella misma le había construido allí una vivienda al sujeto para que vivieran bajo techos diferentes.

El hombre, quien residía solo en este inmueble y es señalado de ser consumidor de sustancias alucinógenas, presuntamente estaba obsesionado con la víctima y la sometía a constantes amenazas, fortaleciendo la hipótesis de un crimen por motivos pasionales.

Búsqueda e investigación en curso

El sospechoso huyó del lugar de los hechos y actualmente su paradero es desconocido. Las autoridades confirmaron que en el sector no hay cámaras de videovigilancia ni se han identificado testigos presenciales del momento exacto del ataque.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya desplegaron un operativo de búsqueda para dar con la captura de este individuo y llevarlo ante la justicia por el delito de feminicidio.