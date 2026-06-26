Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si transitas por la zona o vives en las veredas y corregimientos aledaños, mantente alerta. Tu ayuda puede ser la diferencia para que este perrito "anciano" no pase más noches a la intemperie.

Buscan con urgencia a «Niño», un perrito de avanzada edad, extraviado en Santo Domingo, Antioquia

Minuto30.com .- Una familia antioqueña vive horas de profunda angustia y hace un llamado a la solidaridad. «:

Nombre: Niño.

Edad y condición: Tiene 11 años. Al ser un perrito mayor (en etapa senior), es vulnerable y requiere de cuidados especiales y atención por parte de su familia.

Fecha de desaparición: 21 de junio de 2026.

Último lugar donde fue visto: Corregimiento de Santiago, jurisdicción del municipio de Santo Domingo.

Si transitas por la zona o vives en las veredas y corregimientos aledaños, mantente alerta. Tu ayuda puede ser la diferencia para que este perrito «anciano» no pase más noches a la intemperie.

Si viste a Niño, tienes información sobre su paradero o si lo encontraste y lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato vía WhatsApp al número 304 639 0837.

¡Su familia lo espera con el corazón roto! Compartir esta información también es una gran forma de ayudar en su búsqueda.