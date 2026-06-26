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    Buscan con urgencia a «Niño», un perrito de avanzada edad, extraviado en Santo Domingo, Antioquia

    ¡Su familia espera a Niño con el corazón roto! Compartir esta información también es una gran forma de ayudar en su búsqueda.

    Publicado por: SoloDuque

    nino perdido santo domingo
    Buscan con urgencia a «Niño», un perrito de avanzada edad, extraviado en Santo Domingo, Antioquia

    Resumen: Si transitas por la zona o vives en las veredas y corregimientos aledaños, mantente alerta. Tu ayuda puede ser la diferencia para que este perrito "anciano" no pase más noches a la intemperie.

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    Minuto30.com .- Una familia antioqueña vive horas de profunda angustia y hace un llamado a la solidaridad. «:

    Nombre: Niño.

    Edad y condición: Tiene 11 años. Al ser un perrito mayor (en etapa senior), es vulnerable y requiere de cuidados especiales y atención por parte de su familia.

    Fecha de desaparición: 21 de junio de 2026.

    Último lugar donde fue visto: Corregimiento de Santiago, jurisdicción del municipio de Santo Domingo.

    Si transitas por la zona o vives en las veredas y corregimientos aledaños, mantente alerta. Tu ayuda puede ser la diferencia para que este perrito «anciano» no pase más noches a la intemperie.

    Si viste a Niño, tienes información sobre su paradero o si lo encontraste y lo tienes resguardado, por favor comunícate de inmediato vía WhatsApp al número 304 639 0837.

    ¡Su familia lo espera con el corazón roto! Compartir esta información también es una gran forma de ayudar en su búsqueda.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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