¡Buscan al responsable! Dron paralizó los vuelos durante 45 minutos en El Dorado: operaciones aéreas ya fueron restablecidas

Resumen: La Aeronáutica Civil y OPAIN invitan a todos los viajeros que tienen vuelos programados para las próximas horas a ponerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas
Minuto30.com .- La irresponsabilidad de un ciudadano encendió las alarmas de seguridad en la principal terminal aérea del país. La Aeronáutica Civil y el concesionario OPAIN confirmaron en la noche de este martes que el Aeropuerto Internacional El Dorado tuvo que suspender temporalmente todas sus operaciones debido a la incursión de un dron en el espacio aéreo restringido.
Acá los detalles de esta contingencia que afectó los itinerarios de cientos de viajeros en la capital y la fuerte advertencia de las autoridades aeronáuticas.
Así fue la incursión en la plataforma internacional
De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Aerocivil, la emergencia se desató sobre las 6:36 p.m. (18:36 horas). A esa hora, los radares y el personal de seguridad detectaron la presencia de un Sistema de Aeronave No Tripulada (Dron) sobrevolando peligrosamente la plataforma internacional del aeropuerto.
Ante la inminente amenaza de una colisión, y siguiendo los más estrictos estándares internacionales de seguridad operacional, la torre de control ordenó la suspensión inmediata de todos los despegues y aterrizajes para salvaguardar la vida de los pasajeros y la integridad de las aeronaves.
45 minutos de parálisis y restablecimiento
La presencia de este objeto extraño obligó a que las operaciones aéreas permanecieran totalmente detenidas en tierra durante 45 minutos.
Durante este lapso, los equipos de seguridad activaron los protocolos de inspección para asegurar que el área estuviera libre de obstáculos. Una vez superada la novedad y verificado todo el perímetro, las operaciones aéreas fueron restablecidas y la terminal ya opera con normalidad.
Aunque El Dorado ya reanudó sus despegues y aterrizajes, la parálisis de 45 minutos generó un ‘efecto dominó’ en la programación de los vuelos de la noche. Por esta razón, la Aeronáutica Civil y OPAIN invitan a todos los viajeros que tienen vuelos programados para las próximas horas a ponerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado exacto de sus itinerarios, ante posibles retrasos o reprogramaciones derivadas de esta contingencia. Las autoridades no dejarán pasar este grave incidente por alto. La Aerocivil fue enfática en recordar a la ciudadanía que el uso de drones en zonas aledañas a cualquier aeropuerto del país está estrictamente prohibido y representa un riesgo gravísimo e inminente para la aviación. A esta hora, las autoridades competentes y de policía judicial se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes, rastreando el origen de la señal del dispositivo para identificar al operador del dron y aplicarle las severas sanciones penales y económicas que estipula la ley por poner en riesgo la seguridad aérea del país.
Buscan al responsable para aplicar sanciones
Comunicado de La Aerocivil
Aunque El Dorado ya reanudó sus despegues y aterrizajes, la parálisis de 45 minutos generó un ‘efecto dominó’ en la programación de los vuelos de la noche.
Por esta razón, la Aeronáutica Civil y OPAIN invitan a todos los viajeros que tienen vuelos programados para las próximas horas a ponerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado exacto de sus itinerarios, ante posibles retrasos o reprogramaciones derivadas de esta contingencia.
Las autoridades no dejarán pasar este grave incidente por alto. La Aerocivil fue enfática en recordar a la ciudadanía que el uso de drones en zonas aledañas a cualquier aeropuerto del país está estrictamente prohibido y representa un riesgo gravísimo e inminente para la aviación.
A esta hora, las autoridades competentes y de policía judicial se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes, rastreando el origen de la señal del dispositivo para identificar al operador del dron y aplicarle las severas sanciones penales y económicas que estipula la ley por poner en riesgo la seguridad aérea del país.
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