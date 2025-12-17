Buscan al gatico negro Daco, desaparecido en el barrio Las Vegas de Bello

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La familia de Daco solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. La mascota desapareció el pasado 16 de diciembre en el barrio Las Vegas, ubicado en el municipio de Bello.

    Su familia se encuentra muy preocupada y agradece cualquier información que permita que Daco regrese a casa.

    Si usted lo ha visto o tiene pistas sobre dónde podría estar, por favor comuníquese de inmediato a través del WhatsApp: 312 654 1328

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


