Buscan al gatico negro Daco, desaparecido en el barrio Las Vegas de Bello

Resumen: Su familia se encuentra muy preocupada y agradece cualquier información que permita que Daco regrese a casa
Minuto30.com .- La familia de Daco solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. La mascota desapareció el pasado 16 de diciembre en el barrio Las Vegas, ubicado en el municipio de Bello.
Su familia se encuentra muy preocupada y agradece cualquier información que permita que Daco regrese a casa.
Si usted lo ha visto o tiene pistas sobre dónde podría estar, por favor comuníquese de inmediato a través del WhatsApp: 312 654 1328
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios