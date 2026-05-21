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Resumen: Medicina Legal reveló que Yulixa Toloza pudo morir por una embolia, una hemorragia o mala anestesia. Autoridades buscan al anestesiólogo "Leo"

¡Buscan a «leo, el anestesiólogo»! Medicina Legal revela las posibles causas de la muerte de Yulixa Toloza tras cirugía clandestina

Minuto30.com .- El Instituto Nacional de Medicina Legal entregó los primeros detalles técnicos y forenses sobre la trágica muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida tras someterse a una intervención estética clandestina el pasado 13 de mayo en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Ariel Emilio Cortés, director de la entidad, explicó públicamente las hipótesis clínicas que maneja su equipo de patólogos para determinar qué falló en el organismo de la víctima tras el procedimiento de lipólisis láser.

Las hipótesis forenses sobre el deceso

De acuerdo con el director de Medicina Legal, el equipo trabaja basado en la literatura médica y los primeros hallazgos en el cuerpo (hallado recientemente en una zona rural entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca). Actualmente, se manejan cuatro escenarios principales sobre las causas del fallecimiento:

Mala praxis con la anestesia: La aplicación incorrecta de un sedante o anestésico.

Embolia grasa pulmonar: Una complicación donde la grasa ingresa al torrente sanguíneo y bloquea los pulmones.

Trombosis: Formación de coágulos letales.

Shock hipoanémico (hemorragia): Un cuadro derivado de una pérdida severa de sangre durante el procedimiento que la llevó a un proceso anémico agudo.

Esta última hipótesis concuerda con el reporte entregado por la fiscal del caso, quien describió que Toloza sufrió un deterioro físico crítico tras la intervención. La víctima experimentó síntomas de debilidad extrema, somnolencia, dolor profundo y pérdida de consciencia, sin haber recibido la atención médica especializada a tiempo.

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La búsqueda de alias «Leo»

En medio de estos hallazgos médicos, la investigación ha puesto la lupa sobre un nuevo sospechoso. Las autoridades están tras la pista de un hombre conocido como «Leo», quien presuntamente ofició como el anestesiólogo durante el fatal procedimiento.

Este sujeto quedó registrado en las cámaras de seguridad ingresando a la clínica clandestina Beauty Láser. Su captura es fundamental, especialmente considerando que Medicina Legal apuntó a una mala aplicación de anestésicos como una de las causas más fuertes de la muerte.

Identificación y tiempos de la necropsia

El director Cortés también aclaró cómo se logró la identificación plena del cadáver encontrado en Cundinamarca. El proceso se realizó mediante técnicas de lofoscopia, comparando las huellas dactilares del cuerpo con la base de datos oficial de la Registraduría Nacional.

Sobre la entrega de los resultados definitivos, la entidad precisó los siguientes tiempos:

En un plazo de 8 a 15 días: Se tendrán los resultados de las pruebas específicas de histopatología y toxicología.

Hasta tres meses: Podría tardar la consolidación del informe final de la necropsia, una vez se levanten las reservas del sumario y se integren todos los análisis de laboratorio.

El proceso judicial sigue su marcha, buscando esclarecer la responsabilidad de todos los actores del establecimiento Beauty Láser que intervinieron en este caso de mala praxis.