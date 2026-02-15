Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Buscan a Yaider Andrés González, desaparecido en el barrio Enciso de Medellín

Minuto30.com .- Familiares y autoridades del CTI de la Fiscalía buscan a Yaider Andrés González, de 34 años, quien fue visto por última vez el pasado 13 de enero de 2026 en el barrio Enciso, en la zona centro-oriental de Medellín.

Sus rasgos característicos y tatuajes son las pistas principales para lograr su identificación por parte de la ciudadanía.

Descripción y señales particulares

Nombre: Yaider Andrés González.

Edad: 34 años.

Señas particulares: Yaider tiene varios tatuajes; en la parte superior del pecho al lado izquierdo: Unas coronas. En el antebrazo derecho tiene escrito el nombre “Yessica”.

El día de su desaparición vestía camiseta negra con detalles de perlas en el cuello; mocho tipo jean color negro y tenis color blanco con negro.

¿Cómo puedes ayudar?

Si tienes información verídica sobre su ubicación o crees haberlo visto comunícate de inmediato:

Celular CTI: 3185321733

Teléfono CTI: 604 590 31 08 (Extensiones: 41665 – 41709 – 41825)

Emergencias: 123