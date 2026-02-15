Buscan a Yaider Andrés González, desaparecido en el barrio Enciso de Medellín

Resumen: El día de su desaparición vestía camiseta negra con detalles de perlas en el cuello; mocho tipo jean color negro y tenis color blanco con negro.
Minuto30.com .- Familiares y autoridades del CTI de la Fiscalía buscan a Yaider Andrés González, de 34 años, quien fue visto por última vez el pasado 13 de enero de 2026 en el barrio Enciso, en la zona centro-oriental de Medellín.
Sus rasgos característicos y tatuajes son las pistas principales para lograr su identificación por parte de la ciudadanía.
Descripción y señales particulares
Nombre: Yaider Andrés González.
Edad: 34 años.
Señas particulares: Yaider tiene varios tatuajes; en la parte superior del pecho al lado izquierdo: Unas coronas. En el antebrazo derecho tiene escrito el nombre “Yessica”.
El día de su desaparición vestía camiseta negra con detalles de perlas en el cuello; mocho tipo jean color negro y tenis color blanco con negro.
¿Cómo puedes ayudar?
Si tienes información verídica sobre su ubicación o crees haberlo visto comunícate de inmediato:
Celular CTI: 3185321733
Teléfono CTI: 604 590 31 08 (Extensiones: 41665 – 41709 – 41825)
Emergencias: 123
