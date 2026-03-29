Buscan a Wismar Antonio Escobar, desaparecido en la vereda El Pedregal de Itagüí

Resumen: Si usted tiene información que permita dar con el paradero de Wismar Antonio Escobar, o si cree haberlo visto en los últimos días, por favor comuníquese de inmediato

Minuto30.com .- La familia de Wismar Antonio Escobar hace un llamado desesperado a la comunidad del sur del Valle de Aburrá. El hombre, de 53 años, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 15 de marzo de 2026, día en que se perdió su rastro en un sector rural del municipio de Itagüí.

Detalles de la desaparición y zona de búsqueda

Wismar fue visto por última vez en la Vereda El Pedregal, una zona caracterizada por su topografía montañosa y conexión con otras áreas rurales del sur. Sus allegados han extendido la búsqueda hacia sectores vecinos, pero hasta el momento no han recibido noticias sobre su ubicación.

Seña particular clave para su identificación

Wismar posee una marca distintiva que facilitaría su reconocimiento; tiene un tatuaje en forma de “rayo” ubicado en uno de sus brazos.

Al cumplirse dos semanas de su desaparición, la colaboración de los habitantes de las veredas El Pedregal, La María, Los Gómez y personas que transitan por las rutas de senderismo o transporte veredal es fundamental. Se solicita a los finqueros y comerciantes de la zona estar atentos a cualquier persona con las características descritas.

¿Cómo ayudar? Línea de contacto directa

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de Wismar Antonio Escobar, o si cree haberlo visto en los últimos días, por favor comuníquese de inmediato a la línea de urgencia habilitada por su familia:

TELÉFONO DE CONTACTO: 316 463 5513

También puede reportar cualquier información relevante a la línea de emergencias 123.