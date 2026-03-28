Buscan a Roberto, un perrito color beige extraviado en el occidente de Medellín

Resumen: Su familia se encuentra sumamente angustiada, pues la mascota es muy apegado a su hogar y temen que esté desorientado o asustado por el ruido de la ciudad.

Minuto30.com -. Se solicita la colaboración de la ciudadanía en el occidente de Medellín para dar con el paradero de Roberto, un perrito de pelaje beige y semilargo, quien se extravió recientemente en el barrio Santa Teresita, entre Laureles y la América.

Su familia se encuentra sumamente angustiada, pues la mascota es muy apegado a su hogar y temen que esté desorientado o asustado por el ruido de la ciudad.

¿Lo ha visto o sabe de su paradero?

Si usted encontró a Roberto, lo tiene bajo su resguardo o tiene información que permita ubicarlo, por favor comuníquese de inmediato a la línea de contacto de su familia 310 432 1400