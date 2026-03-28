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    Buscan a Roberto, un perrito color beige extraviado en el occidente de Medellín

    El perrito podría estar desorientado o asustado por el ruido de la ciudad

    Publicado por: SoloDuque

    Buscan a Roberto, un perrito color beige extraviado en el occidente de Medellín

    Resumen: Su familia se encuentra sumamente angustiada, pues la mascota es muy apegado a su hogar y temen que esté desorientado o asustado por el ruido de la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com -. Se solicita la colaboración de la ciudadanía en el occidente de Medellín para dar con el paradero de Roberto, un perrito de pelaje beige y semilargo, quien se extravió recientemente en el barrio Santa Teresita, entre Laureles y la América.

    Su familia se encuentra sumamente angustiada, pues la mascota es muy apegado a su hogar y temen que esté desorientado o asustado por el ruido de la ciudad.

    ¿Lo ha visto o sabe de su paradero?

    Si usted encontró a Roberto, lo tiene bajo su resguardo o tiene información que permita ubicarlo, por favor comuníquese de inmediato a la línea de contacto de su familia 310 432 1400

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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