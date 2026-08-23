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    Buscan a «Pacha», perrita recién rescatada que se extravió en el barrio Alcalá de Envigado

    «Pacha» porta su collar con la respectiva placa de identificación, la cual incluye un número de celular.

    Publicado por: SoloDuque

    pacha perdida
    Buscan a «Pacha», perrita recién rescatada que se extravió en el barrio Alcalá de Envigado

    Resumen: Se solicita la solidaridad de la comunidad del Sur del Valle de Aburrá para dar con el paradero de esta mascota. Al ser recién rescatada, puede estar desorientada y temerosa.

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    Minuto30.com .- Familiares y animalistas se encuentran en una búsqueda urgente en el municipio de Envigado tras el extravío de Pacha, una perrita de pelaje negro que se perdió en las últimas horas en el sector del barrio Alcalá.

    El caso reviste especial urgencia debido a que Pacha es una perrita recién rescatada. Aunque sus cuidadores destacan que es sumamente cariñosa, su reciente cambio de entorno la hace más vulnerable a estar nerviosa y asustada en las calles.

    Datos clave para identificarla:

    Para facilitar su búsqueda, la familia ha compartido las siguientes características exactas de cómo lucía al momento de su desaparición:

    • Aspecto físico: Pelaje totalmente negro.

    • Accesorios distintivos: Lleva puesto un arnés de color negro con fucsia.

    • Identificación: Porta su collar con la respectiva placa de identificación, la cual incluye un número de celular.

    ¿Cómo ayudar?

    Se le pide a la comunidad que transite por Alcalá y barrios aledaños estar muy atentos. Si alguien la ve, la recomendación es no perseguirla de forma brusca para evitar que huya hacia avenidas transitadas, sino intentar atraerla con calma o reportar su ubicación exacta.

    Cualquier información sobre su paradero, o si alguien logró resguardarla por seguridad, por favor comunicarse de manera urgente al teléfono: 311 734 6594.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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