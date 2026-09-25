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    Buscan a ‘Niña’: perrita que requiere cuidados especiales y se extravió en zona rural de La Ceja

    La mascota fue vista por última vez el pasado 3 de septiembre en inmediaciones del corregimiento de San José, jurisdicción del municipio de La Ceja

    Publicado por: SoloDuque

    nina perdida
    Buscan a ‘Niña’: perrita que requiere cuidados especiales y se extravió en zona rural de La Ceja

    Resumen: La familia emitió un llamado de urgencia advirtiendo que la mascota requiere de cuidados especiales, por lo que su pronta localización es vital para garantizar su bienestar y evitar complicaciones.

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    Minuto30.com .- Una familia del Oriente antioqueño apela a la solidaridad ciudadana para dar con el paradero de ‘Niña’, una perrita que se encuentra desaparecida en el municipio de La Ceja y cuya salud podría estar en riesgo al requerir atención médica específica.

    De acuerdo con el reporte de búsqueda difundido por sus cuidadores para alertar a la comunidad, los datos clave que facilitan la identificación y el rescate de la mascota se resumen en los siguientes puntos:

    Características físicas: ‘Niña’ es una canina de tamaño pequeño, de orejas grandes y cola larga. Su pelaje es de color negro con manchas en tono café amarilloso. Como rasgo particular e inconfundible, tiene una cicatriz muy visible en su cuerpo.

    Condición de vulnerabilidad: La familia emitió un llamado de urgencia advirtiendo que la mascota requiere de cuidados especiales, por lo que su pronta localización es vital para garantizar su bienestar y evitar complicaciones.

    Lugar y fecha de pérdida: El animal de compañía fue visto por última vez el pasado 3 de septiembre en inmediaciones del corregimiento de San José, jurisdicción del municipio de La Ceja (Antioquia).

    Línea de contacto: Las personas que tengan pistas sobre su ubicación, la hayan visto deambulando o la hayan acogido temporalmente, pueden comunicarse de manera directa al whatsapp 320 634 9506.

    ¡Comparte! Con tu ayuda podemos lograr que la mascota regrese sana y salva a su hogar.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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