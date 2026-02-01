Buscan a Miguel Ángel Gómez Gómez, desaparecido en el sector de Zamora

Resumen: Si has visto a Miguel Ángel o tienes cualquier información que permita dar con su ubicación, por favor comunícate de inmediato

Minuto30.com .- La familia de Miguel Ángel Gómez Gómez se encuentra en una búsqueda desesperada tras perder su rastro en el nororiente de Medellín. El joven fue visto por última vez el pasado viernes 30 de enero en el sector de Santa Rita, ubicado en el barrio Zamora (Comuna 1 de Medellín).

Desde ese momento, sus allegados no han tenido noticias sobre su paradero, lo que ha generado una profunda angustia y la activación de redes de búsqueda ciudadana.

Datos de la desaparición:

Nombre completo: Miguel Ángel Gómez Gómez.

Lugar: Sector Santa Rita, Zamora (Comuna 1, Medellín).

Fecha: 30 de enero de 2026.

¿Cómo puedes ayudar?

Si has visto a Miguel Ángel o tienes cualquier información que permita dar con su ubicación, por favor comunícate de inmediato a la siguiente línea habilitada por su familia:

Contacto: 3242909801

También puedes reportar cualquier novedad a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional o al Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía.