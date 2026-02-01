Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Buscan a Miguel Ángel Gómez Gómez, desaparecido en el sector de Zamora

    Si has visto a Miguel Ángel o tienes cualquier información que permita dar con su ubicación, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    miguel angel gomez gomez despareció en zamora y su familia lo busca
    Buscan a Miguel Ángel Gómez Gómez, desaparecido en el sector de Zamora

    Resumen: Si has visto a Miguel Ángel o tienes cualquier información que permita dar con su ubicación, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La familia de Miguel Ángel Gómez Gómez se encuentra en una búsqueda desesperada tras perder su rastro en el nororiente de Medellín. El joven fue visto por última vez el pasado viernes 30 de enero en el sector de Santa Rita, ubicado en el barrio Zamora (Comuna 1 de Medellín).

    Desde ese momento, sus allegados no han tenido noticias sobre su paradero, lo que ha generado una profunda angustia y la activación de redes de búsqueda ciudadana.

    Datos de la desaparición:

    Nombre completo: Miguel Ángel Gómez Gómez.

    Lugar: Sector Santa Rita, Zamora (Comuna 1, Medellín).

    Fecha: 30 de enero de 2026.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si has visto a Miguel Ángel o tienes cualquier información que permita dar con su ubicación, por favor comunícate de inmediato a la siguiente línea habilitada por su familia:

    Contacto: 3242909801

    También puedes reportar cualquier novedad a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional o al Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.