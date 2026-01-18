Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Buscan a Meily Andrea Gómez Posada, adolescente desaparecida en Girardota hace una semana

    Si usted ha visto a Meily Andrea o tiene información que permita a su familia reencontrarse con ella, por favor comuníquese de manera inmediata

    Publicado por: SoloDuque

    meily gomez esaparecida en girardota
    Resumen: La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, ha activado los protocolos de búsqueda y solicita a la comunidad cualquier información

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Familiares y autoridades se encuentran en la búsqueda de la menor Meily Andrea Gómez Posada, de 15 años de edad, quien desapareció el pasado domingo 11 de enero de 2026. Según el reporte oficial, Meily fue vista por última vez en la Vereda San Andrés, zona rural del municipio de Girardota, Antioquia.

    La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, ha activado los protocolos de búsqueda y solicita a la comunidad cualquier información que ayude a dar con su paradero.

    Características Morfológicas

    Para facilitar su identificación, estas son sus señas particulares:

    Contextura: Mediana.

    Piel: Blanca.

    Ojos: Grandes y de color verde.

    Cabello: Liso, largo y de color castaño claro.

    Rostro: Redondo con nariz achatada.

    Boca: Mediana con labios delgados.

    ¿Sabe algo de su paradero?

    Si usted ha visto a Meily Andrea o tiene información que permita a su familia reencontrarse con ella, por favor comuníquese de manera inmediata a las líneas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI):

    Teléfono fijo: 604 590 31 08 Extensiones: 41665 – 41709 – 41825

    Celular: 318 532 4474

    La unión hace la fuerza: Una vida está en juego. Le pedimos a nuestros lectores compartir esta información en sus grupos de WhatsApp y redes sociales. Cada segundo cuenta.

    Aquí más Personas Desaparecidas

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


