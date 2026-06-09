Buscan a Luffy, un perrito Cocker Spaniel extraviado en Villa Hermosa ¿lo ha visto?

Resumen: La colaboración ciudadana es fundamental para que Luffy vuelva a su hogar. Si usted lo ha visto deambulando por el sector, lo tiene resguardado o conoce algún dato que permita dar con su paradero, comuníquese de inmediato con sus familiares

Minuto30.com .- A través de redes sociales y canales comunitarios, se ha emitido una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Luffy, un perrito que se encuentra extraviado desde el pasado miércoles 5 de junio de 2026.

De acuerdo con la información brindada por su familia, la mascota fue vista por última vez en la comuna de Villa Hermosa, específicamente en el sector de La Ladera (centro-oriente de Medellín). Sus cuidadores se encuentran muy preocupados y piden la solidaridad de la ciudadanía para que pueda regresar a casa.

Características para identificar a Luffy

Para facilitar su reconocimiento en las calles o si alguien lo tiene resguardado, la familia compartió los siguientes datos clave de la mascota:

Raza: Cocker Spaniel.

Pelaje: Color marrón con destellos y tonos dorados.

Comportamiento: Destacan que es un perrito muy noble, dócil y amoroso, por lo que podría acercarse fácilmente a las personas.

Líneas de contacto

La colaboración ciudadana es fundamental para que Luffy vuelva a su hogar. Si usted lo ha visto deambulando por el sector, lo tiene resguardado o conoce algún dato que permita dar con su paradero, comuníquese de inmediato con sus familiares:

WhatsApp de contacto: 300 277 52 11

Comparte esta información y ayudemos a que esta familia se reencuentre con su mascota.