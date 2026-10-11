¡Buscan a los responsables! Adulto mayor en UCI tras brutal paliza en el barrio Manrique de Medellín

Resumen: La víctima tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia tras ser atacada a golpes y con una patineta. La comunidad solicita apoyo para identificar a los agresores.
Minuto30.com .– Un hecho de violencia conmociona a los habitantes del barrio Manrique, en el nororiente de Medellín. Un adulto mayor se encuentra en estado crítico y bajo cuidados intensivos luego de ser víctima de una violenta agresión perpetrada por dos jóvenes en el sector de San José La Cima, la madrugada del 10 de octubre.
Gravedad de las lesiones y estado de salud
De acuerdo con las denuncias de la comunidad, el ataque ocurrió a las 12 de la noche, a la altura de la carrera 33 con la calle 90-78. En el lugar, un hombre y una mujer de corta edad arremetieron contra el ciudadano, propinándole puños, patadas y golpes con una patineta tipo skate.
Debido a la severidad de las traumáticas heridas, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico de la ciudad, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. Actualmente, su pronóstico es reservado y permanece bajo estricta observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Búsqueda de los responsables
Frente a la gravedad de lo sucedido, allegados a la víctima y habitantes de la zona han iniciado una campaña de difusión para recolectar registros de cámaras de seguridad e información que permita ubicar e identificar a los agresores.
Las autoridades reiteran el llamado a quienes hayan presenciado el ataque o tengan datos relevantes a comunicarse con la línea de emergencias 123 o acercarse a la estación de policía más cercana.
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