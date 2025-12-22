Resumen: Para reclamar al perrito, los supuestos dueños deberán cumplir con los siguientes requisitos

Buscan a los dueños de un Husky siberiano que apareció solito en Campo Valdés: se entrega con pruebas

Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana en el nororiente de Medellín ha permitido que un hermoso Husky siberiano no pase la noche en los peligros de la calle. El perrito fue hallado deambulando desorientado por las vías de Campo Valdés, donde corría el riesgo inminente de ser atropellado por un vehículo o sufrir maltrato.

Personas de buen corazón, al notar el estado de confusión del animal, decidieron resguardarlo de manera preventiva. “Lo encerramos para evitar que alguien lo maltrate o lo pisara un carro”, explicaron sus rescatistas a Minuto30, quienes ahora buscan que el perrito regrese a su verdadero hogar lo antes posible.

Rescate con medidas de seguridad

Al tratarse de un perro de raza Husky siberiano, muy apreciada por su belleza y características lobunas, quienes lo tienen bajo su cuidado han establecido un protocolo responsable para su entrega. El objetivo es asegurar que el canino regrese con su familia original y no caiga en manos equivocadas.

Para reclamar al perrito, los supuestos dueños deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Evidencias fotográficas: Fotos del perro en diferentes etapas o con su familia.

Carné de vacunas: Documentación que certifique la propiedad y el cuidado del animal.

Señas particulares: Detalles específicos que solo sus dueños conozcan (marcas, cicatrices o comportamiento).

¿Cómo contactar a los rescatistas?

Si usted vive en Campo Valdés o sectores cercanos y ha notado que un vecino busca a su mascota, o si usted es el propietario de este Husky, puede comunicarse de inmediato a la siguiente línea:

WhatsApp de contacto: 314 746 88 56

Desde Minuto30, recordamos que en esta temporada de diciembre, el ruido de la pólvora suele asustar a los perros, provocando que huyan de sus casas. Es fundamental mantener a nuestras mascotas con placa de identificación y collar en todo momento.

Ayúdenos a que este Husky regrese a casa. Un solo clic en “compartir” puede ser la diferencia para que esta familia se reencuentre antes de las celebraciones de Navidad.

¿Lo reconoces o sabes de quién es? Escribe ya al 314 746 88 56. ¡No olvides pedir las pruebas de propiedad!