Buscan a ‘Lola’, perrita Shih Tzu extraviada en el barrio 13 de Noviembre

Minuto30.com .- Una familia de la zona centro-oriental de Medellín busca desesperadamente a Lola, una pequeña perrita de raza Shih Tzu que desapareció el pasado 1 de enero de 2026. De acuerdo con sus dueños, la mascota huyó de su hogar en el barrio 13 de Noviembre tras entrar en pánico por las fuertes detonaciones de pólvora durante la celebración de Año Nuevo.

Datos clave de Lola:

Raza: Shih Tzu.

Color: Blanco con negro

Temperamento: Es una perrita extremadamente nerviosa. Por esta razón, se le pide a la comunidad que, en caso de verla, no intenten perseguirla ni gritarle, ya que su reacción natural será huir más lejos. Se recomienda acercarse con calma o avisar de inmediato a sus dueños.

Lugar de pérdida: Barrio 13 de Noviembre, Medellín.

¿Cómo ayudar?

Si usted la ha visto caminando por el sector, cree tenerla o sabe quién podría haberla recogido, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea:

WhatsApp: 319 254 6668

Cualquier información es valiosa para que Lola regrese a su hogar, donde la extrañan profundamente.

