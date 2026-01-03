Buscan a ‘Lola’, perrita Shih Tzu extraviada en el barrio 13 de Noviembre

Menú Últimas noticias
    Cualquier información es valiosa para que Lola regrese a su hogar, donde la extrañan profundamente.

    Minuto30.com .- Una familia de la zona centro-oriental de Medellín busca desesperadamente a Lola, una pequeña perrita de raza Shih Tzu que desapareció el pasado 1 de enero de 2026. De acuerdo con sus dueños, la mascota huyó de su hogar en el barrio 13 de Noviembre tras entrar en pánico por las fuertes detonaciones de pólvora durante la celebración de Año Nuevo.

    Datos clave de Lola:

    Raza: Shih Tzu.

    Color: Blanco con negro

    Temperamento: Es una perrita extremadamente nerviosa. Por esta razón, se le pide a la comunidad que, en caso de verla, no intenten perseguirla ni gritarle, ya que su reacción natural será huir más lejos. Se recomienda acercarse con calma o avisar de inmediato a sus dueños.

    Lugar de pérdida: Barrio 13 de Noviembre, Medellín.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted la ha visto caminando por el sector, cree tenerla o sabe quién podría haberla recogido, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea:

    WhatsApp: 319 254 6668

    Cualquier información es valiosa para que Lola regrese a su hogar, donde la extrañan profundamente.

    ¡Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus grupos de WhatsApp y redes sociales!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


