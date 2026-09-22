Buscan a la familia de un perrito blanco que deambula desorientado por Manrique San Pablo

Resumen: Quienes lo han resguardado presumen que tiene una familia que lo extraña, debido a que el canino presenta un evidente buen estado de salud y señales de estar bien cuidad
Habitantes del nororiente de Medellín hacen un llamado a la solidaridad ciudadana para encontrar a los dueños de un perrito que deambula solo y desorientado por el sector de Manrique San Pablo desde este lunes 21 de septiembre.
De acuerdo con el reporte de la comunidad, el animal presenta las siguientes características:
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Descripción: Se trata de un hermoso perrito de pelaje completamente blanco, al cual se le ha visto con un semblante muy triste recorriendo las calles del barrio.
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Señas particulares: Quienes lo han resguardado presumen que tiene una familia que lo extraña, debido a que el canino presenta un evidente buen estado de salud y señales de estar bien cuidado.
Para que este perrito no pase más días en la calle y pueda regresar a la tranquilidad de su hogar, se solicita que cualquier persona que lo reconozca o sepa quiénes son sus dueños, se comunique de inmediato a la línea de WhatsApp 300 493 3478.
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