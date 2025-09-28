jorge eliecer
Buscan a la familia de Jorge Eliécer Arteaga: su cuerpo está en Medicina Legal

Resumen: Ingresó el 27 de septiembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha hayan reclamado su cuerpo

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
encuentra el cuerpo de JORGE ELIECER ARTEAGA RAMIREZ de 74 años de edad, fecha de nacimiento 12 de diciembre de
1951 en Medellín-Antioquia.

Ingresó el 27 de septiembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

Se solicita a familiares acercarse a nuestras instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

