    Buscan a la familia de este perrito con collar verde, hallado solito en Niquía

    Si usted es el dueño de este perrito o conoce a la familia que lo está buscando, por favor comuníquese de manera inmediata

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Un perrito criollo busca regresar a su hogar tras ser hallado deambulando en el sector de Hacienda Niquía, en el municipio de Bello. Quienes lo rescataron aseguran que el animalito se encuentra en excelentes condiciones de salud y limpieza, lo que indica que pertenece a un hogar responsable.

    Características del perrito:

    Raza: Criollo.

    Identificación: Porta un collar de color verde, pero lamentablemente no tiene placa con número de contacto.

    Estado: Se encuentra esterilizado, está muy bien cuidado, tiene las uñas organizadas y, según quienes lo tienen, “huele muy rico”, señal de que fue bañado recientemente.

    ¿Lo reconoce?

    Si usted es el dueño de este perrito o conoce a la familia que lo está buscando, por favor comuníquese de manera inmediata para facilitar el reencuentro. O si puede darle un hogar de paso mientras se encuentra a la familia, comuníquese urgente al whatsapp 304 5988105.

    Esperamos encontrar muy pronto a su familia original.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


