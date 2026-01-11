Este perrito deambula desde el sábado 10 de enero en Niquía ¿lo reconoce?

Buscan a la familia de este perrito con collar verde, hallado solito en Niquía

Minuto30.com .- Un perrito criollo busca regresar a su hogar tras ser hallado deambulando en el sector de Hacienda Niquía, en el municipio de Bello. Quienes lo rescataron aseguran que el animalito se encuentra en excelentes condiciones de salud y limpieza, lo que indica que pertenece a un hogar responsable.

Características del perrito:

Raza: Criollo.

Identificación: Porta un collar de color verde, pero lamentablemente no tiene placa con número de contacto.

Estado: Se encuentra esterilizado, está muy bien cuidado, tiene las uñas organizadas y, según quienes lo tienen, “huele muy rico”, señal de que fue bañado recientemente.

¿Lo reconoce?

Si usted es el dueño de este perrito o conoce a la familia que lo está buscando, por favor comuníquese de manera inmediata para facilitar el reencuentro. O si puede darle un hogar de paso mientras se encuentra a la familia, comuníquese urgente al whatsapp 304 5988105.

Esperamos encontrar muy pronto a su familia original.