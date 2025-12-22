Buscan a Johanderson Jesus Torrealba, menor de 16 años desaparecido en el centro de Medellín

Resumen: La familia de Johanderson Jesus apela a la solidaridad de los antioqueños para que este joven regrese sano y salvo a su hogar

Minuto30.com .- La angustia se traslada al corazón de Medellín. La familia de Johanderson Jesus Torrealba Herrera ha reportado su desaparición y solicita la colaboración inmediata de la ciudadanía para dar con su paradero. El adolescente, de apenas 16 años de edad, fue visto por última vez el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 en el sector de La Candelaria, en el centro de la ciudad.

Dada su condición de menor de edad y el alto flujo de personas que registra el centro de Medellín durante la temporada decembrina, las autoridades han activado la ruta de búsqueda urgente a través del Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía.

Para facilitar su identificación por parte de los ciudadanos, comerciantes y autoridades de tránsito, se han suministrado sus características morfológicas y la ropa que vestía al momento de desaparecer:

Características físicas: Contextura delgada, piel blanca, ojos de color negro y boca pequeña de labios delgados.

Vestimenta: El joven vestía una sudadera de color gris, una chaqueta de colores blanco, azul y negro, y calzaba tenis de color blanco.

El sector de La Candelaria es una zona de alta complejidad y vigilancia, por lo que se hace un llamado especial a los venteros informales, conductores de servicio público y personal de seguridad privada para que reporten cualquier avistamiento del menor con la descripción mencionada.

¿Cómo ayudar en la búsqueda?

La familia de Johanderson Jesus apela a la solidaridad de los antioqueños para que este joven regrese sano y salvo a su hogar antes de las celebraciones de Navidad. Si usted lo ha visto o tiene información que permita establecer su ubicación, por favor comuníquese de manera inmediata con la Fiscalía General de la Nación:

Teléfono fijo: 590 31 08 (Extensiones: 41709 – 41825 – 41794) Celular / WhatsApp: 316 463 55 13

Desde Minuto30, recordamos que compartir esta información es un acto de responsabilidad social. Un solo reporte puede ser la clave para salvar una vida y devolverle la tranquilidad a una familia que hoy sufre por la ausencia de su ser querido. ¡Ayúdenos a encontrarlo!

