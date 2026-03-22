Buscan a James Palomeque Cuesta, desaparecido en Manrique La Cruz

Resumen: Si usted lo ha visto, conoce su paradero o tiene algún detalle que permita a su familia reencontrarse con él, por favor comuníquese de inmediato
Minuto30.com .- Familiares y amigos de James Palomeque Cuesta solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con su ubicación. El hombre de 44 años desapareció el pasado lunes 16 de marzo de 2026 en el sector de La Cruz, en la comuna 3 (Manrique) de Medellín.
Datos para su identificación:
Nombre: James Palomeque Cuesta.
Edad: 44 años.
Sexo/Género: Masculino / Hombre.
Nacionalidad: Colombiano.
👕 Vestimenta al momento de la desaparición:
Al momento de ser visto por última vez, James vestía:
Camiseta roja.
Bermudas de color oscuro.
Chanclas.
¿Tiene información?
Si usted lo ha visto, conoce su paradero o tiene algún detalle que permita a su familia reencontrarse con él, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea:
Unidad de Desaparecidos: 316 463 55 13
Emergencias: 123 de la Policía Nacional.
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