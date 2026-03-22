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    Buscan a James Palomeque Cuesta, desaparecido en Manrique La Cruz

    Si usted ha visto a james, o conoce su paradero, por favor comuníquese de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Buscan a James Palomeque Cuesta, desaparecido en Manrique La Cruz

    Resumen: Si usted lo ha visto, conoce su paradero o tiene algún detalle que permita a su familia reencontrarse con él, por favor comuníquese de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Familiares y amigos de James Palomeque Cuesta solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con su ubicación. El hombre de 44 años desapareció el pasado lunes 16 de marzo de 2026 en el sector de La Cruz, en la comuna 3 (Manrique) de Medellín.
    Datos para su identificación:

    Nombre: James Palomeque Cuesta.

    Edad: 44 años.

    Sexo/Género: Masculino / Hombre.

    Nacionalidad: Colombiano.

    👕 Vestimenta al momento de la desaparición:

    Al momento de ser visto por última vez, James vestía:

    Camiseta roja.

    Bermudas de color oscuro.

    Chanclas.

    ¿Tiene información?

    Si usted lo ha visto, conoce su paradero o tiene algún detalle que permita a su familia reencontrarse con él, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea:

    Unidad de Desaparecidos: 316 463 55 13

    Emergencias: 123 de la Policía Nacional.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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