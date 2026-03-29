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    Buscan a Evier Córdoba Quejada, desaparecido en el barrio París de Bello

    Han pasado tres días desde que se perdió el contacto con Evier y su familia lo busca

    Publicado por: SoloDuque

    Buscan a Evier Córdoba Quejada, desaparecido en el barrio París de Bello

    Resumen: Han pasado tres días desde que se perdió el contacto con Evier. La familia solicita a quienes transitan frecuentemente por la zona de Girasoles y sectores altos de Bello estar atentos a cualquier persona con sus características físicas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La comunidad del norte del Valle de Aburrá se encuentra en alerta tras la desaparición de Evier Córdoba Quejada, un hombre de 40 años de quien no se tiene noticias desde el pasado jueves 26 de marzo de 2026. Su familia ha iniciado una búsqueda incansable en el municipio de Bello y sectores aledaños de Medellín.

    Según el reporte oficial entregado por sus allegados, Evier fue visto por última vez en el sector de Girasoles, perteneciente al barrio París en el municipio de Bello. Esta zona, limítrofe con la comuna 6 de Medellín, es el punto focal de la búsqueda donde las autoridades y la comunidad intentan recolectar pistas que permitan dar con su paradero.

    Cada minuto cuenta: Protocolo de búsqueda activa

    Han pasado tres días desde que se perdió el contacto con Evier. La familia solicita a quienes transitan frecuentemente por la zona de Girasoles y sectores altos de Bello estar atentos a cualquier persona con sus características físicas.

    ¿Cómo ayudar? Línea de contacto directa

    Si usted tiene información veraz, ha visto a Evier en las últimas horas o conoce su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata a la línea telefónica suministrada por sus familiares:

    TELÉFONO DE CONTACTO: 316 463 5513

    También puede reportar cualquier avistamiento a la línea de emergencias 123.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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