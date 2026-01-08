Buscan a Eduardo José Malpica Ruiz, barbero desaparecido en Belén San Bernardo

Eduardo José Malpica Ruiz, de 43 años y barbero de profesión desapareció en Belén: su familia lo busca

Minuto30.com .- Familiares y autoridades buscan desesperadamente a Eduardo José Malpica Ruiz, de 43 años, quien fue visto por última vez en el barrio Belén San Bernardo, Comuna 16 de Medellín.

Eduardo José vestía prendas relacionadas con su labor en una barbería al momento de su desaparición; Uniforme de barbería color negro con el logo de “Barber Shop” y por debajo jean azul oscuro, camiseta verde militar y zapatos negros.

Características físicas

Estatura: 1.78 metros.

Morfología: Contextura media, piel trigueña.

Rasgos: Cabello negro y corto, ojos pequeños de color negro, nariz achatada, boca mediana con labios delgados.

Como seña particular tiene tatuajes.

¿Cómo ayudar?

Si usted tiene información que permita dar con su paradero, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes números 604 590 3108 (Extensiones 41665 – 41709 – 41825) Celular CTI: 318 532 44 74

