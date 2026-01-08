Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Buscan a Eduardo José Malpica Ruiz, barbero desaparecido en Belén San Bernardo

    Eduardo José vestía ropa de una barbería al momento de su desaparición

    Publicado por: SoloDuque

    Eduardo José Malpica Ruiz
    Eduardo José Malpica Ruiz, de 43 años y barbero de profesión desapareció en Belén: su familia lo busca
    Buscan a Eduardo José Malpica Ruiz, barbero desaparecido en Belén San Bernardo

    Resumen: Eduardo José Malpica Ruiz, de 43 años, desapareció en Belén San Bernardo, Medellín. Vestía uniforme de barbería

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Familiares y autoridades buscan desesperadamente a Eduardo José Malpica Ruiz, de 43 años, quien fue visto por última vez en el barrio Belén San Bernardo, Comuna 16 de Medellín.

    Eduardo José vestía prendas relacionadas con su labor en una barbería al momento de su desaparición; Uniforme de barbería color negro con el logo de “Barber Shop” y por debajo jean azul oscuro, camiseta verde militar y zapatos negros.

    Características físicas

    Estatura: 1.78 metros.

    Morfología: Contextura media, piel trigueña.

    Rasgos: Cabello negro y corto, ojos pequeños de color negro, nariz achatada, boca mediana con labios delgados.

    Como seña particular tiene tatuajes.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted tiene información que permita dar con su paradero, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes números 604 590 3108 (Extensiones 41665 – 41709 – 41825) Celular CTI: 318 532 44 74

    Aquí más Personas Desaparecidas

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.