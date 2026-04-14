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    Buscan a David Guerra Valdés, joven desaparecido en Itagüí

    Sus seres queridos se encuentran profundamente preocupados

    Publicado por: SoloDuque

    Buscan a David Guerra Valdés, joven desaparecido en Itagüí

    Resumen: Se le pide a cualquier persona que lo haya visto, o que tenga información de valor que pueda ayudar a encontrarlo, que se comunique de manera urgente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- David Guerra Valdés fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de abril en el municipio de Itagüí. Sus familiares y amigos hacen un llamado urgente a la comunidad para obtener información que permita dar con su pronta ubicación.

    De acuerdo con los reportes, el joven fue visto por última vez en la Unidad Residencial La Unión. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, un pantalón en jean azul y unos tenis de color beige.

    Sus seres queridos se encuentran profundamente preocupados, ya que hasta el momento no han podido establecer ningún tipo de contacto con él y desconocen su estado o paradero actual.

    Se le pide a cualquier persona que lo haya visto, o que tenga información de valor que pueda ayudar a encontrarlo, que se comunique de manera urgente a la línea telefónica 313 677 9023. Se agradece la máxima difusión ciudadana para ayudar a que este joven regrese pronto a casa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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