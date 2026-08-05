Buscan a Andy, perro de raza Shih Tzu extraviado en Bello

Resumen: Cualquier dato o reporte oportuno será de gran ayuda para terminar con la angustia de sus dueños y lograr que Andy regrese a casa sano y salvo.

Minuto30.com .- Una familia antioqueña solicita la urgente colaboración de la comunidad tras la desaparición de su mascota en el norte del Valle de Aburrá. El caso se suma a los reportes de servicio social de nuestra mesa de redacción, con el objetivo de facilitar el pronto reencuentro del animal con sus dueños.

Para ayudar en la búsqueda, los dueños han entregado la siguiente descripción exacta de los hechos y del animal extraviado:

Nombre: Andy.

Raza y apariencia: Se trata de un perro de raza Shih Tzu, el cual se distingue por su pelaje de color blanco con gris.

Fecha y hora de desaparición: El animal se extravió durante la tarde del pasado lunes 3 de agosto.

Lugar de los hechos: Fue visto por última vez en los alrededores del parque principal del municipio de Bello, específicamente a una cuadra de distancia del megacolegio, por el sector conocido como la «puerta de abajo».

Información de contacto

La familia hace un llamado a la solidaridad ciudadana. Si usted ha visto a Andy, lo tiene resguardado para protegerlo de los peligros de la calle o posee cualquier información verídica que ayude a dar con su paradero, las líneas de atención están abiertas.

Línea telefónica habilitada: 300 489 6212

Cualquier dato o reporte oportuno será de gran ayuda para terminar con la angustia de sus dueños y lograr que Andy regrese a casa sano y salvo.