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    Buscamos a este perrito negro y «en los huesos» en San Antonio de Prado

    Ten cuidado, el perrito puede estar asustado, por lo que es fundamental acercarse a él con mucha precaución

    Publicado por: SoloDuque

    perrito perdido en san antonio de prado
    Buscamos a este perrito negro y «en los huesos» en San Antonio de Prado

    Resumen: Ten cuidado, el perrito puede estar nervioso; lo más recomendable es intentar retenerlo en un espacio seguro ofreciéndole un poco de comida o agua a la distancia, y mantenerlo a la vista mientras te comunicas al número indicado

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este perrito el cual se ve en muy malas condiciones físicas, estaría deambulando solito por San Antonio de Prado. Está sufriendo y necesita ayuda inmediata para salir adelante, por lo que lo están buscando.

    Si ves este perrito por las calles del corregimiento, avisa de inmediato al WhatsApp: 311 395 7775, para poderle dar ayuda.

    Lo han visto por la Unidad Ventto y cerca de Ara por la vía nueva hacia San Antonio de Prado.

    Ten cuidado, el perrito puede estar asustado, por lo que es fundamental acercarse a él con mucha precaución. Háblale con voz suave, evita hacer movimientos bruscos que puedan provocar que huya hacia la calle y no intentes forzarlo o acorralarlo si se muestra a la defensiva.

    Lo más recomendable es intentar retenerlo en un espacio seguro ofreciéndole un poco de comida o agua a la distancia, y mantenerlo a la vista mientras te comunicas al número indicado y llega la ayuda especializada. ¡Tu reporte y actuar preventivo son vitales para salvarle la vida!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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