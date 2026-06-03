Resumen: Ten cuidado, el perrito puede estar nervioso; lo más recomendable es intentar retenerlo en un espacio seguro ofreciéndole un poco de comida o agua a la distancia, y mantenerlo a la vista mientras te comunicas al número indicado

Buscamos a este perrito negro y «en los huesos» en San Antonio de Prado

Minuto30.com .- Este perrito el cual se ve en muy malas condiciones físicas, estaría deambulando solito por San Antonio de Prado. Está sufriendo y necesita ayuda inmediata para salir adelante, por lo que lo están buscando.

Si ves este perrito por las calles del corregimiento, avisa de inmediato al WhatsApp: 311 395 7775, para poderle dar ayuda.

Lo han visto por la Unidad Ventto y cerca de Ara por la vía nueva hacia San Antonio de Prado.

Ten cuidado, el perrito puede estar asustado, por lo que es fundamental acercarse a él con mucha precaución. Háblale con voz suave, evita hacer movimientos bruscos que puedan provocar que huya hacia la calle y no intentes forzarlo o acorralarlo si se muestra a la defensiva.

Lo más recomendable es intentar retenerlo en un espacio seguro ofreciéndole un poco de comida o agua a la distancia, y mantenerlo a la vista mientras te comunicas al número indicado y llega la ayuda especializada. ¡Tu reporte y actuar preventivo son vitales para salvarle la vida!