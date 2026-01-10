Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Buscamos perrito french poodle extraviado en el barrio Los Ángeles ¿lo ha visto?

    El perrito fue visto por última vez en la Carrera 42, a una cuadra del Colegio María Auxiliadora, por Villa Hermosa

    Publicado por: SoloDuque

    french poodle barrio los angeles
    Buscamos perrito french poodle extraviado en el barrio Los Ángeles ¿lo ha visto?

    Resumen: El perrito fue visto por última vez en la Carrera 42, a una cuadra del Colegio María Auxiliadora, por Villa Hermosa

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia busca desesperadamente a su perrito, quien se salió de su edificio el pasado viernes 9 de enero alrededor de las 3:00 p. m. en el barrio Los Ángeles, cerca a Villa Hermosa.

    Su propietario salió a buscarlo por varias cuadras inmediatamente, pero lamentablemente le perdió el rastro.

    Sector de la desaparición

    El perrito fue visto por última vez en la Carrera 42, a una cuadra del Colegio María Auxiliadora y cerca de la Clínica El Rosario.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted vive por el sector, trabaja en los centros médicos cercanos o transitaba por la zona y vio a un perrito solo con estas características, por favor comuníquese de inmediato al:

    Celular de contacto: 312 724 9249

    Se le pide a la comunidad estar atentos a los parques cercanos, donde los animalitos suelen buscar refugio cuando están asustados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.