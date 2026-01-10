Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El perrito fue visto por última vez en la Carrera 42, a una cuadra del Colegio María Auxiliadora, por Villa Hermosa

Buscamos perrito french poodle extraviado en el barrio Los Ángeles ¿lo ha visto?

Minuto30.com .- Una familia busca desesperadamente a su perrito, quien se salió de su edificio el pasado viernes 9 de enero alrededor de las 3:00 p. m. en el barrio Los Ángeles, cerca a Villa Hermosa.

Su propietario salió a buscarlo por varias cuadras inmediatamente, pero lamentablemente le perdió el rastro.

Sector de la desaparición

El perrito fue visto por última vez en la Carrera 42, a una cuadra del Colegio María Auxiliadora y cerca de la Clínica El Rosario.

¿Cómo ayudar?

Si usted vive por el sector, trabaja en los centros médicos cercanos o transitaba por la zona y vio a un perrito solo con estas características, por favor comuníquese de inmediato al:

Celular de contacto: 312 724 9249

Se le pide a la comunidad estar atentos a los parques cercanos, donde los animalitos suelen buscar refugio cuando están asustados.