Buscamos hogar para este perrito: duerme bajo un puente en Bello

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- En el sector del puente de Niquía (Bello), se teje una historia de lealtad y sacrificio. Un habitante de calle de la zona tiene bajo su cuidado a un perrito de raza pitbull, que le dejaron hace algún tiempo; aunque él lo ama y vela por su bienestar con lo poco que tiene, sabe que la calle no es el mejor lugar para su amigo.

    Consciente de que el perrito merece una vida mejor, el hombre ha manifestado que está dispuesto a entregarlo, siempre y cuando sea a una familia que le brinde el amor y la protección que él no puede darle por su situación de vulnerabilidad.

    Detalles del perrito:

    Estado de salud: Ya se encuentra esterilizado.

    Temperamento: Es descrito como un animal súper noble y tranquilo.

    Ubicación actual: Duerme con su cuidador bajo el puente de Niquía, en el municipio de Bello.

    ¿Deseas darle una oportunidad?

    Este es un llamado a las familias que buscan un compañero fiel. Adoptar a este perrito no solo le cambia la vida a él, sino que también le da la tranquilidad a su actual cuidador de que su amigo estará a salvo.

    Si tienes el espacio, el tiempo y el amor para recibirlo en tu hogar, o si conoces a alguien que esté buscando adoptar, comunícate de inmediato al:

    Contacto para adopción: 304 5988105

    La solidaridad y el bienestar animal son responsabilidad de todos.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


