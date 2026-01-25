Resumen: Si usted ha visto a un animalito con estas características deambulando por la zona, lo ha resguardado en su hogar o tiene información que permita que regrese con su familia, por favor comuníquese de inmediato

Buscamos a «Tom», gatico que se extravió en el barrio El Diamante de Robledo

Minuto30.com .- Una familia del noroccidente de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de su mascota, un pequeño llamado “Tom”, quien se perdió en las primeras horas de este domingo 25 de enero.

Según el reporte ciudadano llegado a nuestra redacción, el extravío ocurrió en la madrugada, en inmediaciones del Colegio El Diamante, en la comuna 7 (Robledo). Sus dueños han buscado incansablemente por el sector, pero hasta el momento no han tenido noticias de su paradero.

Puntos clave de búsqueda

Debido a la ubicación donde fue visto por última vez, se pide especial atención a los residentes de:

El sector cercano al Colegio El Diamante.

Zonas aledañas a la Carrera 80.

Barrios vecinos como Bello Horizonte, Palenque y Villa Flora.

¿Cómo ayudar?

Si usted ha visto a un animalito con estas características deambulando por la zona, lo ha resguardado en su hogar o tiene información que permita que regrese con su familia, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea de contacto:

Celular: 3053342435

¡Tu ayuda es fundamental! En las primeras horas de desaparición, la difusión en grupos de WhatsApp de vecinos y redes sociales aumenta drásticamente las posibilidades de un reencuentro. Ayúdenos a compartir esta información para que “Tom” vuelva a casa sano y salvo.