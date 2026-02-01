Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si usted es el propietario o conoce a la familia de este pequeño, por favor comuníquese de inmediato

¡Buscamos a sus dueños! Encontraron perrito beagle muy consentido en Aves María, Sabaneta

Minuto30.com .- En las últimas horas de este lunes 2 de febrero, la comunidad del municipio de Sabaneta reportó el hallazgo de un perrito de raza beagle en el sector de Aves María.

El canino, que se encuentra en excelentes condiciones, destaca por ser sumamente cariñoso y “consentido”, lo que indica que vive en un entorno familiar lleno de afecto.

Un detalle clave para su identificación es que el perrito ya se encuentra castrado, lo que refuerza la idea de que pertenece a una familia responsable que se preocupa por su bienestar.

¿Lo reconoce? Ayúdemos para que regrese a casa

Si usted es el propietario o conoce a la familia de este pequeño, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número para coordinar el reencuentro:

Contacto: 3189314267