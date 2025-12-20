Resumen: Quienes lo encontraron no dudaron en ponerlo a salvo, pero ahora la misión es encontrar a sus propietarios originales

¡Buscamos a su familia! Perrito encontrado en el barrio Córdoba espera regresar a casa

Minuto30.com .- En un gesto de solidaridad ciudadana, un perrito fue rescatado la noche de este sábado 20 de diciembre en el noroccidente de Medellín. El animalito fue encontrado mientras deambulaba desorientado subiendo por la vía principal del barrio Córdoba, un sector de alta movilidad donde corría peligro debido al tráfico vehicular y el ruido de la pólvora decembrina.

Quienes lo encontraron no dudaron en ponerlo a salvo, pero ahora la misión es encontrar a sus propietarios originales, quienes seguramente lo están buscando con angustia en este momento de la temporada navideña.

Características del perrito encontrado

Para facilitar el reconocimiento por parte de sus familiares o vecinos que lo identifiquen, se han entregado los siguientes detalles clave:

Sexo: Macho.

Estado de salud: Se encuentra en aparente buen estado y se destaca que está castrado, una seña particular muy importante para confirmar su identidad.

Lugar del hallazgo: Vía principal del barrio Córdoba (Comuna 7 – Robledo).

Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, en horas de la noche.

¿Cómo ayudar a que este perrito regrese a su hogar?

Si usted reconoce a esta mascota o sabe de alguien en el sector de Córdoba, Robledo o barrios cercanos que haya reportado la pérdida de un perrito con estas características, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea de atención:

318 654 5982

La familia que lo resguardó espera que, con la ayuda de las redes sociales de Minuto30, la noticia llegue pronto a sus dueños. En esta época del año, los perros suelen asustarse con facilidad y alejarse de sus hogares, por lo que la difusión masiva es fundamental para un reencuentro exitoso.

Recomendaciones para los dueños de mascotas

Es importante mantener a nuestras mascotas identificadas con placa y collar, especialmente durante las festividades de diciembre. Si su mascota se extravía, actúe de inmediato reportándolo en grupos de redes sociales y portales de noticias locales.

Ayudemos a que este pequeño pase la Navidad junto a los suyos. ¡Un “compartir” puede hacer la diferencia!

¿Lo reconoces? Llama ya al 318 654 5982. Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus grupos de WhatsApp y en tu muro de Facebook.