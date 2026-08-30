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¡Buscamos a su familia! Perrito encontrado cerca a Paseo de San Francisco en Sabaneta

Minuto30.com .- Este domingo 30 de agosto fue encontrado un perrito deambulando solo en las inmediaciones de la unidad residencial Paseo de San Francisco, en el municipio de Sabaneta.

Por su buen estado de salud, aseo y comportamiento, se presume que tiene un hogar y se encuentra extraviado. Su familia debe estar buscándolo.

Datos del hallazgo:

* Lugar: Sector Paseo de San Francisco, Sabaneta (Antioquia).

* Fecha: Domingo 30 de agosto.

* Estado: Muy bien cuidado y saludable.

¿Lo reconoces o sabes de quién es?

Si tienes información sobre sus dueños o eres su familia, por favor comunícate de inmediato vía WhatsApp:

323 246 1134

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