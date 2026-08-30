Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Buscamos a su familia! Perrito encontrado cerca a Paseo de San Francisco en Sabaneta

    Si tienes información sobre sus dueños o eres su familia, por favor comunícate de inmediato vía WhatsApp:

    Publicado por: SoloDuque

    IMG 20260830 WA0015
    ¡Buscamos a su familia! Perrito encontrado cerca a Paseo de San Francisco en Sabaneta

    Resumen: Si tienes información sobre sus dueños o eres su familia, por favor comunícate de inmediato vía WhatsApp:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Este domingo 30 de agosto fue encontrado un perrito deambulando solo en las inmediaciones de la unidad residencial Paseo de San Francisco, en el municipio de Sabaneta.

    Por su buen estado de salud, aseo y comportamiento, se presume que tiene un hogar y se encuentra extraviado. Su familia debe estar buscándolo.

    Datos del hallazgo:

    * Lugar: Sector Paseo de San Francisco, Sabaneta (Antioquia).
    * Fecha: Domingo 30 de agosto.
    * Estado: Muy bien cuidado y saludable.

    ¿Lo reconoces o sabes de quién es?

    Si tienes información sobre sus dueños o eres su familia, por favor comunícate de inmediato vía WhatsApp:

    323 246 1134
    Agradecemos a la comunidad compartir esta publicación en redes sociales y grupos de vecinos de Sabaneta para lograr que regrese pronto a casa.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.