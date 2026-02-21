Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡BUSCAMOS A ROCKY! Extraviado en el Barrio Enciso

    Sus dueños lo buscan desesperadamente y agradecen cualquier información que ayude a que regrese a casa.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡BUSCAMOS A ROCKY! Extraviado en el Barrio Enciso

    Resumen: Sus dueños lo buscan desesperadamente y agradecen cualquier información que ayude a que regrese a casa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Rocky desapareció la mañana de este sábado 21 de febrero en el oriente de Medellín. Sus dueños lo buscan desesperadamente y agradecen cualquier información que ayude a que regrese a casa.

    Detalles de la búsqueda:

    Lugar de desaparición: Inmediaciones del supermercado Viejo París, Barrio Enciso.

    Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, horas de la mañana.

    Nombre de la mascota: Rocky.

    ¿Lo ha visto?

    Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al:
    WhatsApp: 3242546873

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.