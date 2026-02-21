¡BUSCAMOS A ROCKY! Extraviado en el Barrio Enciso

Resumen: Sus dueños lo buscan desesperadamente y agradecen cualquier información que ayude a que regrese a casa.
Minuto30.com .- Rocky desapareció la mañana de este sábado 21 de febrero en el oriente de Medellín. Sus dueños lo buscan desesperadamente y agradecen cualquier información que ayude a que regrese a casa.
Detalles de la búsqueda:
Lugar de desaparición: Inmediaciones del supermercado Viejo París, Barrio Enciso.
Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, horas de la mañana.
Nombre de la mascota: Rocky.
¿Lo ha visto?
Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al:
WhatsApp: 3242546873
