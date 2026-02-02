Buscamos a Panda: Desaparecido en el barrio El Rosario, Itagüí

Resumen: Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Panda o lo tiene bajo su protección, por favor comuníquese de inmediato
Minuto30.com .- La noche del pasado 31 de enero desapareció Panda, un perrito pequeño de colores blanco y negro, en el sector de El Rosario en Itagüí. Su familia inició una búsqueda intensa por las zonas aledañas y solicita el apoyo para reportar cualquier avistamiento que permita dar con su paradero.
Se cree que Panda podría encontrarse resguardado en algún hogar cercano o deambulando por sectores vecinos del municipio. Se hace un llamado especial a quienes transitan por las vías ceranas a El Rosario para estar atentos a cualquier mascota con sus características, ya que su hogar lo espera con angustia y cualquier detalle, por pequeño que parezca, es vital para la búsqueda.
Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Panda o lo tiene bajo su protección, por favor comuníquese de inmediato a la línea celular 3145139008.
Compartir esta nota en sus redes sociales y grupos vecinales, aumenta las posibilidades de un pronto reencuentro.
