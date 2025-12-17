Buscamos a Milú: se asustó por la pólvora y huyó por el Playón de los Comuneros

Resumen: Milú desapareció en la zona de Playón de los Comuneros / El Trompo
Minuto30.com .- Milú, una perrita de raza criolla se extravió el pasado 8 de diciembre, asustada por las detonaciones de pólvora. Sus dueños temen que, debido a su alto nivel de estrés, se encuentre escondida en algún rincón del sector.
Milú desapareció en la zona de Playón de los Comuneros / El Trompo. Es de tamaño mediano y su pelaje es de color beige o dorado claro.
Su familia la espera con desesperación y agradece cualquier información que permita su regreso a casa.
Si usted la ha visto o sabe dónde puede estar refugiada, por favor comuníquese de inmediato al whatsapp 321 633 4533.
