Buscamos a Milú: se asustó por la pólvora y huyó por el Playón de los Comuneros

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Milú, una perrita de raza criolla se extravió el pasado 8 de diciembre, asustada por las detonaciones de pólvora. Sus dueños temen que, debido a su alto nivel de estrés, se encuentre escondida en algún rincón del sector.

    Milú desapareció en la zona de Playón de los Comuneros / El Trompo. Es de tamaño mediano y su pelaje es de color beige o dorado claro.

    Su familia la espera con desesperación y agradece cualquier información que permita su regreso a casa.

    Si usted la ha visto o sabe dónde puede estar refugiada, por favor comuníquese de inmediato al whatsapp 321 633 4533.

    Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


