Buscamos a Melody, gatita perdida en manrique santa ines

Resumen: Melody es una gatita café con blanco y cola anillada. Es una parte fundamental de su familia y la extrañan muchísimo
Minuto30.com .- Estamos buscando a una linda gatita, que responde al nombre de Melody, quien se encuentra desaparecida en Manrique Santa Ines
Se extravió el pasado 25 de abril de 2026 y “desde ese día en casa estamos profundamente angustiados por no tener ninguna noticia suya” cuenta la familia.
Melody es una gatita café con blanco y cola anillada. Es una parte fundamental de su familia y la extrañan muchísimo, por lo que cualquier dato o pista sobre dónde podría estar es vital para hallarla.
Si la has visto, la tienes resguardada o conoces a alguien que la haya encontrado, comunícate de inmediato al WhatsApp al 301 345 34 07.
Comparte este mensaje: cada persona que lo lea es una oportunidad más para que Melody regrese sana y salva a nuestro hogar. ¡Mil gracias por su empatía y apoyo!
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