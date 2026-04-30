Buscamos a Melody, gatita perdida en manrique santa ines

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Resumen: Melody es una gatita café con blanco y cola anillada. Es una parte fundamental de su familia y la extrañan muchísimo

Minuto30.com .- Estamos buscando a una linda gatita, que responde al nombre de Melody, quien se encuentra desaparecida en Manrique Santa Ines

Se extravió el pasado 25 de abril de 2026 y “desde ese día en casa estamos profundamente angustiados por no tener ninguna noticia suya” cuenta la familia.

Melody es una gatita café con blanco y cola anillada. Es una parte fundamental de su familia y la extrañan muchísimo, por lo que cualquier dato o pista sobre dónde podría estar es vital para hallarla.

Si la has visto, la tienes resguardada o conoces a alguien que la haya encontrado, comunícate de inmediato al WhatsApp al 301 345 34 07.

Comparte este mensaje: cada persona que lo lea es una oportunidad más para que Melody regrese sana y salva a nuestro hogar. ¡Mil gracias por su empatía y apoyo!