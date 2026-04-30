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    Buscamos a Melody, gatita perdida en manrique santa ines

    Comparte este mensaje: cada persona que lo lea es una oportunidad más para que Melody regrese sana

    Publicado por: SoloDuque

    Buscamos a Melody, gatita perdida en manrique santa ines

    Resumen: Melody es una gatita café con blanco y cola anillada. Es una parte fundamental de su familia y la extrañan muchísimo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Estamos buscando a una linda gatita, que responde al nombre de Melody, quien se encuentra desaparecida en Manrique Santa Ines

    Se extravió el pasado 25 de abril de 2026 y “desde ese día en casa estamos profundamente angustiados por no tener ninguna noticia suya” cuenta la familia.

    Melody es una gatita café con blanco y cola anillada. Es una parte fundamental de su familia y la extrañan muchísimo, por lo que cualquier dato o pista sobre dónde podría estar es vital para hallarla.

    Si la has visto, la tienes resguardada o conoces a alguien que la haya encontrado, comunícate de inmediato al WhatsApp al 301 345 34 07.

    Comparte este mensaje: cada persona que lo lea es una oportunidad más para que Melody regrese sana y salva a nuestro hogar. ¡Mil gracias por su empatía y apoyo!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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