Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Buscamos a la joven Maria Paulina Galeano: desapareció en la 4 Sur y se teme por su vida

    María Paulina salió de su casa el miércoles 7 de enero a las 5:00 p. m. y fue vista por última vez a las 2:00 am del 8 de enero

    Publicado por: SoloDuque

    Buscamos a la joven Maria Paulina Galeano: desapareció en la 4 Sur y se teme por su vida

    Resumen: Desde ese momento, se perdió todo contacto con ella; no se ha comunicado con su familia ni ha regresado a su hogar. Se teme por su vida

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Maria Paulina Galeano es una joven de 20 años desaparecida en Medellín. Según el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en la madrugada del pasado jueves 8 de enero, alrededor de las 2:00 a. m., en el sector del Puente de la 4 Sur.

    Las circunstancias de la desaparición

    María Paulina salió de su casa el miércoles 7 de enero a las 5:00 p. m. para encontrarse con su pareja sentimental. Sin embargo, tras sostener una fuerte discusión en la zona de la 4 Sur, el joven manifiesta que se retiró del lugar, dejándola allí sola.

    Desde ese momento, se perdió todo contacto con ella; no se ha comunicado con su familia ni ha regresado a su hogar. Se teme por su vida

    Descripción física y vestimenta de Maria Paulina

    Al momento de su desaparición, la joven vestía blusa de colores rojo con blanco, pantalón negro de seda, zapatillas blancas con negro y un gorro negro.

    María Paulina es de piel blanca, ojos café claro, estatura de 1.55 metros, contextura delgada y cabello corto crespo.

    Señas particulares: Tiene un tatuaje en el gemelo izquierdo y dos piercing en el labio superior de su boca .

    ¿La ha visto?

    La Fiscalía General de la Nación ya tiene el reporte y la Unidad de Desaparecidos pide a cualquier persona que haya transitado por el Puente de la 4 Sur en la madrugada del jueves o que tenga conocimiento de dónde se encuentra María Paulina, comunicarse a los siguientes números:

    Fiscalía: 604 590 3108 (Extensión 42017). WhatsApp: 318 532 1745.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.