Buscamos a la joven Maria Paulina Galeano: desapareció en la 4 Sur y se teme por su vida

Minuto30.com .- Maria Paulina Galeano es una joven de 20 años desaparecida en Medellín. Según el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en la madrugada del pasado jueves 8 de enero, alrededor de las 2:00 a. m., en el sector del Puente de la 4 Sur.

Las circunstancias de la desaparición

María Paulina salió de su casa el miércoles 7 de enero a las 5:00 p. m. para encontrarse con su pareja sentimental. Sin embargo, tras sostener una fuerte discusión en la zona de la 4 Sur, el joven manifiesta que se retiró del lugar, dejándola allí sola.

Desde ese momento, se perdió todo contacto con ella; no se ha comunicado con su familia ni ha regresado a su hogar. Se teme por su vida

Descripción física y vestimenta de Maria Paulina

Al momento de su desaparición, la joven vestía blusa de colores rojo con blanco, pantalón negro de seda, zapatillas blancas con negro y un gorro negro.

María Paulina es de piel blanca, ojos café claro, estatura de 1.55 metros, contextura delgada y cabello corto crespo.

Señas particulares: Tiene un tatuaje en el gemelo izquierdo y dos piercing en el labio superior de su boca .

¿La ha visto?

La Fiscalía General de la Nación ya tiene el reporte y la Unidad de Desaparecidos pide a cualquier persona que haya transitado por el Puente de la 4 Sur en la madrugada del jueves o que tenga conocimiento de dónde se encuentra María Paulina, comunicarse a los siguientes números:

Fiscalía: 604 590 3108 (Extensión 42017). WhatsApp: 318 532 1745.