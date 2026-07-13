Resumen: Debido a su edad, cada hora que pasa es vital, por lo que se hace un llamado a la comunidad para estar atentos en calles, centros médicos y paraderos de transporte.

Buscamos a Héctor de Jesús Cardona de 70 años en Manrique: desde el 21 de junio no se sabe nada de él

Minuto30.com .- La angustia no cesa para una familia en Medellín tras la desaparición de Héctor de Jesús Cardona Jiménez, un adulto mayor de 70 años de quien no se tiene ningún rastro desde el pasado 21 de junio de 2026. Las autoridades han activado los mecanismos de búsqueda y piden el apoyo urgente de la ciudadanía.

De acuerdo con el boletín oficial de búsqueda emitido por la Fiscalía General de la Nación, don Héctor fue visto por última vez en el barrio Manrique, en la zona nororiental de la capital antioqueña. Debido a su edad, cada hora que pasa es vital, por lo que se hace un llamado a la comunidad para estar atentos en calles, centros médicos y paraderos de transporte.

Características para identificarlo

Para facilitar su reconocimiento, las autoridades han compartido los detalles físicos y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición:

Nombre: Héctor de Jesús Cardona Jiménez.

Edad: 70 años.

Nacionalidad: Colombiano.

Prendas de vestir: Al momento de extraviarse, llevaba puesta una camiseta de color blanco.

¿Cómo puede ayudar si lo ha visto?

La Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación hace un llamado a la solidaridad ciudadana. Si usted se ha cruzado con don Héctor en la calle, sabe de su paradero actual o tiene cualquier información que pueda guiar a las autoridades, por favor comuníquese de inmediato.

Puede entregar cualquier pista de manera directa y confidencial a través de los siguientes canales:

📞 Celular / WhatsApp (Fiscalía): 318 532 1733

También puede acercarse a cualquier CAI de la Policía o comunicarse a la línea de emergencias 123.

Compartir esta información es una forma de ayudar a que este adulto mayor regrese a salvo a casa.