Buscamos a guillo, un gatito que se extravió en San Antonio de Prado ¿Lo has visto?

Resumen: El gato llamado Guillo se encuentra perdido desde el viernes 17 de abril. Fue visto por última vez en la vereda Potrerito, ubicada en San Antonio de Prado.
El gato llamado Guillo se encuentra perdido desde el viernes 17 de abril. Fue visto por última vez en la vereda Potrerito, ubicada en San Antonio de Prado.
Sus dueños están buscando cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. La situación ha generado preocupación y tristeza, ya que Guillo es una mascota muy querida.
Se solicita a la comunidad que, si tienen algún dato sobre su paradero, se comuniquen al número 3183783455 para colaborar en su pronta recuperación.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios