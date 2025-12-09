Buscamos a Dona: se perdió en el barrio Buenos Aires y su familia la busca

Resumen: La perrita se llama DONA. Salió despavorida por el miedo a las detonaciones y podría estar desorientada en el sector
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad en el barrio Buenos Aires, Medellín, para localizar a una perrita que se extravió de su hogar a causa del pánico generado por la pólvora.
La perrita se llama DONA. Salió despavorida por el miedo a las detonaciones y podría estar desorientada en el sector. Es fundamental encontrarla pronto para garantizar su seguridad.
Si usted encontró, ha visto o tiene cualquier tipo de información que pueda llevar al paradero de Dona, por favor, comuníquese inmediatamente con su familia al whatsapp 320 981 3358
¡Ayudemos a que Dona regrese sana y salva a su casa!
