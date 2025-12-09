Buscamos a Dona: se perdió en el barrio Buenos Aires y su familia la busca

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad en el barrio Buenos Aires, Medellín, para localizar a una perrita que se extravió de su hogar a causa del pánico generado por la pólvora.

    La perrita se llama DONA. Salió despavorida por el miedo a las detonaciones y podría estar desorientada en el sector. Es fundamental encontrarla pronto para garantizar su seguridad.

    Si usted encontró, ha visto o tiene cualquier tipo de información que pueda llevar al paradero de Dona, por favor, comuníquese inmediatamente con su familia al whatsapp 320 981 3358

    ¡Ayudemos a que Dona regrese sana y salva a su casa!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


