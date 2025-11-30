Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Buscamos a Blondi, la pastor belga se perdió en el barrio París

    Si tiene cualquier información que pueda ayudar a que Blondi regrese a casa, por favor, comuníquese de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    blondi perdida
    Buscamos a Blondi, la pastor belga se perdió en el barrio París

    Resumen: Si usted encontró a Blondi, la ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, comuníquese de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita con urgencia la colaboración de la comunidad para encontrar a “Blondi”, una perra de raza Pastor Belga que se extravió este domingo 30 de noviembre de 2025, en el barrio París de Bello, Antioquia.

    Su familia está muy preocupada por su paradero.

    Si usted encontró a Blondi, la ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, comuníquese de inmediato al WhatsApp: 193526074.

    Aquí más Mascotas perdidas y en adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.