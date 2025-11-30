Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Buscamos a Blondi, la pastor belga se perdió en el barrio París

Minuto30.com .- Se solicita con urgencia la colaboración de la comunidad para encontrar a “Blondi”, una perra de raza Pastor Belga que se extravió este domingo 30 de noviembre de 2025, en el barrio París de Bello, Antioquia.

Su familia está muy preocupada por su paradero.

Si usted encontró a Blondi, la ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a que regrese a casa, por favor, comuníquese de inmediato al WhatsApp: 193526074.

