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    ¡Busca un hogar con urgencia! Hermoso perrito Bulldog Francés habría sido abandonado en Niquía

    Si tienes espacio, tiempo, capacidad económica para los cuidados de esta raza y, sobre todo, mucho amor para darle a este perrito, comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    perrito adopta bello
    ¡Busca un hogar con urgencia! Hermoso perrito Bulldog Francés habría sido abandonado en Niquía

    Resumen: Si tienes el espacio, el tiempo, la capacidad económica para los cuidados de esta raza y, sobre todo, mucho amor para darle a este perrito que ha sufrido el abandono, por favor comunícate de inmediato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Acudimos al buen corazón y la solidaridad de los habitantes del Valle de Aburrá para cambiarle la vida a un perrito que, al parecer, fue víctima del abandono. Se trata de un hermoso ejemplar de raza Bulldog Francés que ha estado deambulando solito y sin rumbo desde hace varios días por las calles del sector de Niquía.

    Actualmente necesita con urgencia una familia responsable que le brinde el amor y el hogar definitivo que merece.

    Su situación actual y características

    Aspecto físico: Es un Bulldog Francés muy tierno y llamativo, con un pelaje característico de pintas blancas y negras, conocido como tipo «vaquita» (o Pied) .

    Estado actual: Afortunadamente, el perrito logró resguardarse y está «escampado» temporalmente en una tienda de alimentos y productos para mascotas del sector. Sin embargo, el local comercial no puede hacerse cargo de él de manera permanente, por lo que su adopción es de carácter urgente para evitar que vuelva a los peligros de la calle.

    ¿Quieres cambiarle la vida y adoptarlo?

    Si tienes el espacio, el tiempo, la capacidad económica para los cuidados de esta raza y, sobre todo, mucho amor para darle a este perrito que ha sufrido el abandono, por favor comunícate de inmediato.

    WhatsApp de contacto: 316 371 8838

    🙏 ¡Tu ayuda salva vidas! Si en este momento no puedes adoptarlo, ayudas muchísimo compartiendo esta publicación. ¡Entre todos podemos encontrarle la familia perfecta! 🐾❤️

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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