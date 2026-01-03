Se busca a «Maiky», perrito Pinscher extraviado en Colinas de Enciso

Resumen: ¡Por favor, comparte esta información! Ayúdanos a que Maiky pase este fin de semana nuevamente con su familia

Minuto30.com .- La familia de Maiky, un pequeño perro de raza Pinscher, solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. El canino se extravió el pasado 1 de enero de 2026 en el sector de Colinas de Enciso, en la zona centro-oriental de Medellín.

Detalles de la desaparición

El perrito de raza pinscher fue visto por última vez en la cancha Los Mangos de Arena (comuna 8), el mismo día de su desaparición. Al igual que muchas otras mascotas, Maiky se habría desorientado tras el ruido de la pólvora durante la madrugada del Año Nuevo.

¿Cómo ayudar?

Si usted vive en Colinas de Enciso, Villa Hermosa o sectores aledaños y lo ha visto, o si lo tiene bajo su resguardo, por favor comuníquese de inmediato:

WhatsApp: 321 589 0039

Su familia lo busca incansablemente y cualquier pista es fundamental para recuperarlo. Los Pinscher suelen ser animales muy ágiles y nerviosos, por lo que se recomienda intentar llamarlo con suavidad para evitar que se asuste.

¡Por favor, comparte esta información! Ayúdanos a que Maiky pase este fin de semana nuevamente con su familia.